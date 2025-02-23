الإحتلال يدفع بوحدة من الدبابات ولواء ناحال إلى جنين.. إليكم التفاصيل!

العالم – خاص بالعالم

حيث قال الاحتلال أن الأجراء الأخير يأتي ضمن الاستعدادات لتوسيع العملية العسكرية شمال الضفة. معتبرا أن دخول الدبابات في الضفة الغربية تمثل ردعا قويا ورسالة واضحة للفلسطينيين، مع عدم استبعاد المسؤولين الإسرائيليين انضمام الطائرات المقاتلة أيضا إلى العملية إذا لزم الأمر.

وهي المرة الأولى منذ ما تسمى عملية السور الواقي عام 2002 التي يستخدم فيها هذا النوع من القوات في الضفة الغربية.



في هذا السياق، صرح وزير حرب الكيان الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الجيش يواصل توسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن العمليات ستستمر في جنين وطولكرم وبقية المخيمات الفلسطينية.

كما أكد كاتس أن جيش الكيان مستعد للبقاء في المخيمات المستهدفة لفترات طويلة، بهدف القضاء على ما وصفه ب'التهديدات الأمنية'.



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تزامنا مع العمليات العسكرية في جنين، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، حيث شنت القوات الإسرائيلية حملات اعتقال ومداهمات طالت عدة منازل، وأدت إلى دمار كبير في البنية التحتية للمخيمات، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء وعشرات المعتقلين.

كما أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال قد دفع بتعزيزات عسكرية ضخمة، شملت جرافات وآليات عسكرية، إلى محيط مخيم طولكرم، وقام بإغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة.



وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقلت عددا من المواطنين بينهم الشاب رائد صنوبر. من جهة أخرى، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتحقيق مع السكان المحليين، ودمرت محتويات بعض المنازل خلال المداهمات.



ومنذ بداية العملية العسكرية على قرى ومدن الضفة الغربية. قوبل العدوان العسكري بحملة من المقاومة الفلسطينية، حيث أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن تنفيذها هجوما نوعيا ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين.

حيث نجح مقاتلو السرايا في تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، كما تصدوا للهجمات العسكرية الإسرائيلية على محاور مختلفة في البلدة.

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