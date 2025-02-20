جدل واسع في سوريا.. حاخام داعم للصهاينة يلتقي بمسؤولين في دمشق

العالم - سوريا

وعاد حمرا إلى مسقط رأسه العاصمة السورية دمشق، برفقة ابنه هينري حمرا، وتجولا في الحي اليهودي وسط دمشق، والتقيا مسؤولين في الإدارة السورية الجديدة.



إلا أن جدلا واسعا أثير بعد الزيارة، بسبب وجود الحاخام الأمريكي الداعم للاحتلال الإسرائيلي "آشر لوباتين" ضمن الوفد الزائر.



وظهر لوباتين إلى جانب حمرا ومجموعة من الحاخامات اليهود في دمشق، وهو ما أثار سخطا واسعا في مواقع التواصل.

وذكّر ناشطون بآراء لوباتين المتطرفة، ودعمه المجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه دعا سابقا علانية إلى ضم الجولان السوري للكيان الإسرائيلي.

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وزعم الحاخام آشر لوباتين سابقا أن الصحفية شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران فلسطينية، وليس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ولم يصدر عن الإدارة السورية الجديدة أي تعليق حول الاستقبال الذي حظي به آشر لوباتين.



