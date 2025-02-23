الشعوب الإسلامية والعربية تعاهد باستكمال نهج الشهيد نصر الله

العالم – خاص بالعالم

ففي العاصمة بغداد والمدن والمحافظات العراقية الأخرى شارك آلاف الأشخاص في تشييع رمزي للسيد نصرالله أعرب فيها المعزون عن مشاعرهم تجاه المقاومة وسيدها الشهيد.

في اليمن أقيمت فعالية التأبين والتشييع الرمزي لقادة المقاومة في جامع الشعب في العاصمة صنعاء، وسط حضور رسمي وعلمائي وسياسي حيث شدد المشاركون على أن خسارة الشهيدين فادحة، مجددين العزاء لكل الأمة الإسلامية لفقدهما.

وفي تونس أقام المواطنون تشييعا رمزيا رفعوا خلاله نعشا رمزيا للشهيد كما رفعوا رايات حزب الله وصور الشهيد نصر الله.

أما في البحرين فقد نظمت الجماهير تشييعا رمزيا لسيد المقاومة حمل المشاركون فيه نعشيين رمزيين وصور الشهيدين السيد نصرالله ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين، إلى جانب أعلام المقاومة وصور شهداء البحرين.



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الشعب الباكستاني عاهد بدوره سيد شهداء الأمة في مراسم حاشدة على مواصلة دربه واستكمال نهجه المقاوم المحق مهما كانت الأثمان.



وقال السيد جاويد شيرازي (عالم دين):"السيد نصر الله فخر هذه الامة الذي منحها العز والنصر، هو مثالنا الاسمى الذي لن نتخلى عنه وسنتمسك بنهجه المقاوم المقدس وسنعمل جاهدين على تحقيق كل تطلعاته".

وقال محمد حسن (مشارك):"الشهيد نصر الله ضحى بروحه المباركة في اقدس معركة ضد اعتى اعداء الله لذلك فإن ما يمكن ان نقدمه ان نواصل دربه الحق للقضاء على هذا العدو الصهيوني".

وفي غزة شدد الأهالي على أن السيد نصر الله كان دائما صوتا حازما في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب غزة في محنتها.

وفي رام الله بالضفة الغربية أقيمت وقفة وفاء لسيد المقاومة الذي استشهد في حرب إسناد الشعب الفلسطيني لكن سرعان ما قامت أجهزة أمن السلطة بقمع الوقفة وتفريق المحتشدين.

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