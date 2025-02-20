أطباء ضد الإبادة يطالبون الكونغرس بإيقاف النزوح القسري من غزة

العالم - فلسطين

وخلال مؤتمر صحافي عُقد في مبنى الكونغرس، قالت لونا، مواطنة أميركية أوكرانية: “الثلاث سنوات الماضية شاهدت فيها أصدقائي وعائلتي في أوكرانيا يقتلون ويشردون ويهاجمون، ثم عندما شاهدت ما يحدث في غزة، كان الأمر أسوأ عشرات ومئات المرات”.

وأضافت: “صور الأطفال والأمهات والعاملين في مجال الرعاية الصحية لا تسمح لي بالنوم. يجب أن ندافع عن حقوق المدنيين والأطفال والنساء والعاملين في الرعاية الصحية”.

ودعت لونا باسم منظمة أطباء ضد الإبادة الجماعية بالإفراج الفوري عن جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية المحتجزين دون اتهامات، والذي يعتبر احتجازهم جريمة حرب.

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كما دعت لإرسال مساعدات طبية بدون قيود لإنقاذ الأطفال، وأن يصوت الكونغرس الأميركي لصالح قرار لاستعادة تمويل وكالة الأنروا التابعة للأمم المتحدة، والتي تقدم الدعم والتعليم والسكن للأطفال والمدنيين في غزة.

وقالت في هذا السياق: “لا يمكننا الانتظار، فهناك 4 أطفال أو أكثر يموتون كل يوم، ويجب ألا نرى طفلا آخر يموت وألا تتعرض مستشفى آخر للتدمير”.

ومنع الأمن بالكونغرس، الأطباء القادمين من عدد من الولايات من استكمال المؤتمر داخل مبنى هارت، وهددهم بإلقاء القبض عليهم حال إصرارهم على استكمال المؤتمر الصحافي داخل المبنى مما اضطرهم إلى الخروج واستكمال المؤتمر خارجه.

وقالت الدكتورة عذراء حسيني، طبيبة الأمراض الباطنية من بالتيمور في ولاية ماريلاند، إن المؤسسات الطبية الأميركية الكبرى لم تستجب لمطالب الأطباء بالتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشددة على أن هذه القضية “ليست سياسية، بل إنسانية بامتياز”.

وأشارت حسيني إلى أن الكيان الإسرائيلي يستفيد من 38 مليون دولار يوميا من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، بينما يحرم الفلسطينيون من أبسط حقوقهم الصحية والإنسانية.

وطالب الأطباء أعضاء الكونغرس بدعم تشريع جديد يضمن حماية البنية التحتية الصحية في غزة، ويتيح للأطباء الأميركيين إرسال بعثات طبية لتقديم المساعدات اللازمة، ويعيد التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في العيش والبقاء في موطنه وتقرير مصيره، مع رفض الدعم العسكري الأميركي لتهجيرهم القسري.

كما دعوا إلى وقف الدعم الأميركي للسياسات التي تسهم في استمرار معاناة الفلسطينيين، مؤكدين أنهم “لن يصمتوا”.