مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يكشف خطة إبعاد إيران عن المنطقة!

العالم – خاص بالعالم

ولفت الأشعل إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الداعم الأساسي للمقاومة عن طريق سوريا، فقد تم استهداف سوريا أولاً، حتى يتربصوا بإيران.

وأشار الأشعل إلى أنه في كل الاتصالات الجارية بين الغرب والحكومة السورية الجديدة، يتم التركيز على إبعاد إيران عن الساحة السورية، حتى في لبنان.



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ونوه الأشعل أن هناك تحريض ضد إيران وضد حزب الله، وبالتالي يريدون أن تترك المقاومة وحيدة في مواجهة"إسرائيل" وأمريكا. لذا، لابد أن يعوّض الدعم العربي عن الدعم الإيراني في المرحلة الحالية.

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