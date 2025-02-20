قناة العالم
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العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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اصابة فلسطيني وزوجته جراء صدم الية للاحتلال سيارتهما بمخيم طولكرم
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مصادر فلسطينية:أجهزةالسلطة تعتقل زوجةمعتقل لديها منذ أسبوعين من جنين
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القناة 7 العبرية: السنوار أوفى بوعده بالإفراج عن أسرى المؤبد والأحكام العالية
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زياد النخالة: ممتنون للدعم المنقطع النظير الذي تقدمه لنا ايران
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النخالة: نقدر بطولات اخواننا في حزب الله بلبنان وأخواننا في اليمن
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النخالة: الشعب الفلسطيني صنع بمقاومته شرفا سيظل خالدا في قلوب الأمة
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الرئيس بزشكيان: على الدول الإسلامية أن تعمل معا لإعادة إعمار غزة
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الرئيس بزشكيان: الكيان الصهيوني وحماته يستغلون الخلافات بيننا
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الرئيس الايراني بزشكيان: سنقف دائما الى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة
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الرئيس الايراني بزشكيان يستقبل أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة