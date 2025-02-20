شاهد.. مجموعة الـ20 تجتمع دون واشنطن في جنوب إفريقيا

العالم – خاص بالعالم

افريقيا تستضيف للمرة الاولى اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب افريقيا ويجتمع وزراء الخارجية لإجراء محادثات على مدى يومين، تمهيدا لقمة مجموعة العشرين المقررة في نوفمبر.



وستكون أول قمة لمجموعة العشرين تعقد في قارة أفريقيا بهدف حمل الدول الغنية على الاستماع للدول الأقل ثراء. وسيركز الاجتماع على مواجهة الكوارث المناخية والتكيف مع التغير المناخي وتخفيف الديون على الدول النامية.

الاجتماع هذه الدورة يعقد دون حضور امريكي رفيع المستوى كاجراء عقابي، على سياسة جنوب افريقيا المتعلقة بملكية الاراضي وموقفها ضد الكيان الاسرائيلي، بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عدم المشاركة متهما بريتوريا باجندة معادية لامريكا.

فيما اعتبر وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، إنها ليست مقاطعة كاملة لمشاركة نائبة رئيس بعثة السفارة الأميركية في بريتوريا.



شاهد أيضا.. "قمة أفريقيا" تطالب بمحاكمة "اسرائيل"على الابادة الجماعية في غزة

وقال وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا: 'قد يكون على المستوى الأدنى، لكن سيكونون هناك ممثلين. إنها ليست مقاطعة كاملة لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا'.

هذا التصرف اعتبره محللون رسالة رمزية إلى الأفارقة أن واشنطن لا تأخذ أفريقيا على محمل الجد محذرين من انها ستشتت التركيز في الاجتماع.

الاجتماع شهد كلمة رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا الذي علق على اتفاق وقف اطلاق النار في غزة معتبرا اياه خطوة نحو انهاء الأزمة الإنسانية التي يعانيها اهل غزة وبانها يمكن ان تكون اساسا لسلام شامل ودائم وفق القانون الدولي وان الحوار هو الضامن لسلام دائم.

وقال سيريل رامافوزا رئيس جنوب افريقيا: 'نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس باعتباره خطوة أولى حاسمة نحو إنهاء الأزمة الإنسانية الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون في غزة. يجب أن يضع هذا الاتفاق الأساس لسلام عادل ودائم'.

كما حذر رامافوزا من ان استمرار الصراعات بين روسيا وأوكرانيا، وفي شرق الكونغو، والسودان، وغزة تتسبب في خسائر بشرية فادحة وتفاقم انعدام الأمن العالمي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...