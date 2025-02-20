قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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منظمة الطاقة الذرية الايرانية تصدر بيانا ردا على تصريحات مدير الوكالة الدولية
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منظمة الطاقة الذرية لاايرانية تصدر بيانا ردا على تصريحات مدير الوكالة الدولية
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حماس لذوي الأسرى القتلى: كنا نفضل عودتهم أحياء لكن قادتكم اختاروا قتلهم
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زياد النخالة: عمليات الوعد الصادق 1 و2 رفعت معنويات محور المقاومة
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اللواء سلامي: ما يحدث على الأرض جزء من مستقبلنا وعلينا ان نفعل ما بوسعنا
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اللواء سلامي: أميركا هي الأخرى تتحرك في مسار الزوال
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اللواء سلامي: "إسرائيل" تعجز عن التحول الى حقيقة بدون الولايات المتحدة
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قائد حرس الثورة الاسلامية يستقبل أمين عام حركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة
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مسيّرة للإحتلال تطلق نيرانها على فلسطينيين بعبسان الكبيرة شرقي خانيونس
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إصابة فلسطيني وزوجته جراء صدم آلية للإحتلال سيارتهما بمدخل مخيم طولكرم