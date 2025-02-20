وزير الدفاع الإيراني: إيران تصدر أسلحة إلى 30 دولة حول العالم

العالم - ايران



وقال العميد نصير زادة في كلمة القاها خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء مدينة سكزآباد التابعة لبوئين زهراء (غرب طهران) اليوم الخميس، ان سبب عداء الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى للثورة الاسلامية في ايران، هو وقوف الثورة الإسلامية منذ البداية في وجه المستكبرين والظالمين. فهذه الثورة بدأت بقيادة الإمام الخميني (ره) ونمت. جوهر ثورتنا يتعارض مع جوهر دول مثل الولايات المتحدة، لأننا نقف في وجه الظلم ونعارض الاستكبار".



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وأشار الوزير نصير زاده إلى مؤامرات الأعداء خلال العقود الأربعة الماضية، قائلًا: "منذ انتصار الثورة، بدأ الأعداء في التآمر. في العقد الأول، فرضوا علينا حربًا، لكن هذه الحرب أدت إلى نمو البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي واليوم نحن نصدر معدات عسكرية إلى 30 دولة حول العالم، بينما في الماضي لم يكونوا يعطوننا حتى الأسلاك الشائكة.

كما أشار إلى جهود الأعداء لخلق فتن سياسية وثقافية في العقود اللاحقة، موضحًا: "في العقد الثاني من الثورة حاول الأعداء إضعاف الثورة من خلال خلق استقطابات وفتن سياسية، لكنهم لم يتمكنوا من إيقاف تقدمنا، واليوم فان أفكار الثورة الإسلامية تؤثر على المستوى الدولي، وهذا ما يخيف الأعداء".

وتحدث نصير زاده عن دور القيادة في تحقيق أهداف الثورة، قائلًا: "القيادة الحكيمة والعالية لسماحة قائد الثورة الاسلامية كانت أحد العوامل الرئيسية لنجاح الثورة خلال الـ46 عامًا الماضية، ويجب أن ندعم خط ولاية الفقيه وعدم الانحراف عنه بأي شكل".

وأضاف مؤكدًا على أهمية إحياء ذكرى الشهداء وقيمهم: "دماء الشهداء هي التي أبقت الثورة حية. يجب أن نستمر في طريقهم ونقاوم الغزو الثقافي للأعداء. إقامة مراسم مثل اليوم هي شوكة في عيون الأعداء وتجعلهم قلقين".

وفي ختام كلمته، أشار وزير الدفاع الايراني إلى أهمية الصمود في وجه الصعوبات، قائلًا: "يجب أن نقف في وجه صعوبات الحياة ومؤامرات الأعداء، ونستمر في طريق الشهداء بالوحدة والتلاحم. إذا فعلنا ذلك، فلن يتمكن أي عدو من الانتصار علينا".