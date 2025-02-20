إيران لـ رافايل غروسي: اوقفوا التصريحات السياسية وغير المهنية

العالم - ايران

وجاء في البيان ان المتوقع من المدير العام للوكالة الدولية بوصفه المسؤول الرفيع عن منظمة دولية مهمة، ان يلتزم دائما الحياد والمهنية ويبتعد عن التحيز السياسي في تصريحاته وعمله. والمؤسف ان بعض تصريحات ومواقف السيد غروسي لا سيما مواقفه الاخيرة تفتقر الى هكذا مواصفات وتثير القلق من ان منظمة دولية هامة تشوه سمعتها من خلال الحيد عن جادة الحياد والمهنية.

واضاف البيان انه في الظروف التي تسعى فيها امريكا وبعض الدول الغربية لاستغلال هذه الوكالة للضغط غير العادل على ايران، فان هذه التصريحات السياسية وغير المهنية يمكن ان تشكل ذريعة ومستمسكا لاطماعهم غير الشرعية. ان التصريحات الاخيرة للسيد غروسي في مؤتمره الصحفي في اليابان هي مثال على سلوكه وكلامه غير المهني. وطالب في تصريحاته ايران ان تبرهن انها لا تسعى لاقتناء السلاح النووي.



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واكدت مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية ان غروسي يعرف افضل من اي شخص اخر ان نحو ربع مجمل عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة خصصت لمنشات النووية الايرانية التي هي اقل من 3 بالمائة من المنشآت الذرية في العالم. وقد اكدت ايران مرارا بان برنامجها النووي سلمي بالكامل.

وكان رافايل غروسي قد كرر في مؤتمر صحفي في طوكو المزاعم من الاتفاق النووي بات لا فاعلية له ولا يستطيع الاضطلاع بدور في الوقت الحاضر.