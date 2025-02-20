مصر تدخل بيوتا متنقلة وآليات هندسية إلى غزة عبر كرم أبو سالم

العالم - فلسطين

وأوضح المصدر، أن 15 شاحنة تحمل بيوتا متنقلة تلقت الموافقة بالتوجه لمعبر كرم أبو سالم، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي سمح للبيوت المتنقلة المفككة بالدخول لمعبر كرم أبو سالم وليس البيوت الجاهزة للاستخدام.

وأشار المصدر إلى أن الدفعة الأولى من البيوت المتنقلة ستكون لصالح المؤسسات الصحية والخدمية المدمرة في قطاع غزة، موضحاً أن اللجنة المصرية القطرية هي المشرفة على إدخال وتوزيع البيوت المتنقلة والاليات الهندسية.

من جهتها، قالت وسائل اعلام مصرية إنه سيتم إدخال جرافة مع 15 منزلًا متنقلًا مقسمة على خمس شاحنات إلى قطاع غزة ضمن الدفعة الأولى من المنازل المتنقلة اليوم.

إقرأ أيضا.. 6 رسائل بعثتها القسام خلال تسليم جثث الأسرى الصهاينة.. ما هي؟

وسلمت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، جثث 4 أسرى إسرائيليين عبر الصليب الأحمر للاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق محدث تم التوصل إليه بين الوسطاء والاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، عقب تعليق حركة حماس تسليم الأسرى الإسرائيليين لعدم تنفيذ الاحتلال بنود البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتضمن السماح بإدخال البيوت المتنقلة للقطاع.