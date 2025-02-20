قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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النخالة: وقوف حزب الله التاريخي مع شعبنا الفلسطيني لم ولن ينسى ابدا
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النخالة: السيد حسن هو شهيد فلسطين والاسلام والقدس وهو في قلوبنا
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النخالة: التشييع يجب ان يليق بسماحة السيد حسن والمقاومة كلها ستشارك
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النخالة: أطمئن شعبنا بأن العدو لن يستطيع فعل اي شئ والكيان يحتاج للاتفاق
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النخالة: كل الاخبار حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة بروباغندا اعلامية لاقيمة لها
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النخالة: العدو لم يستطع هزيمة المقاومة في غزة والضفة الغربية
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النخالة: طوفان الاقصى وحدت كل قوى المقاومة وكان لها امتدادات اقليمية
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النخالة: استشهاد السيد حسن خسارة كبيرة لفلسطين ولبنان والامة والمقاومة
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النخالة: فقدان قائد حزب الله سماحة السيد نصر الله هو فقدان لفلسطين
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النخالة:مشاركة حزب الله وتضحياته تؤكد وحدة المقاومتين اللبنانية والفلسطينية