الجيش السوداني يواصل مكاسبه، وتحذيرات من إعلان حكومة موازية

العالم – بانوراما

مصادر ميدانية قالت لقناة العالم إن الجيش السوداني يفرض حصارا عسكريا محكما على العاصمة الخرطوم وقطع الإمدادات عن قوات الدعم السريع المتمركزة في القصر الرئاسي مشيرة إلى أن الجيش السوداني بدأ التوجه نحو جزيرة توتي التي تقع وسط الخرطوم عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض لفك الحصار عنها.

وحذرت الأمم المتحدة من إعلان حكومة موازية في السودان، وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الإعلان المقرر الجمعة عن تشكيل قوات الدعم السريع حكومة موازية، والذي من شأنه أن يزيد من 'انقسام' السودان و'تفاقم الأزمة'.

وتستضيف هذه الحلقة من البرنامج من طهران المهتم بالشأن السوداني الزبير محمد الفضل دياب ومن لندن المحلل السياسي السوداني محمد عثمان.. وتناقشهم هذه الأسئلة:

- هل يقترب الجيش من حسم معركة العاصمة؟ وما تداعيات ذلك على الوضع؟

- ما سر تراجع الدعم السريع وخسارته للكثير من مواقعه؟

- قامت الحكومة السودانية سعيا لتشكيل حكومة حرب بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية والتي حذفت منها جميع البنود المتعلقة بالدعم السريع.. كيف تقراون هذا الموقف؟

- بدوره قرر الدعم السريع تشكيل حكومة موازية، وسيعلن عنها غداً.. ما دلالات هذا الأمر؟

- كشفت مصادر أن مؤتمر تحالف السودان التأسيسي يدعو في ميثاقه إلى إيقاف الحرب وحل جذور الأزمة، بالإضافة إلى التأكيد على وحدة السودان، كما ينظم الميثاق أسس وهياكل تشكيل حكومة سلام يكون مقرها العاصمة.

- السودان استدعى سفيره في كينيا وحذر من احتضان 'حكومة موازية'.. لماذا ترعى كينيا هذه الخطوة؟

- من غير كينيا يقف وراء خطوة تشكيل حكومة موازية؟ وما دواعي ذلك؟

- الأمم المتحدة التي حذرت من أن إعلان حكومة موازية سيكرس الانقسام ويعمق الأزمة كيف ستتعامل مع الخطوة؟

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