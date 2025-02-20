الأمين العام للناتو يكشف مصير عضوية أوكرانيا في الحلف

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وقال روته خلال كلمة ألقاها في جامعة كومينيوس في براتيسلافا: "أنا متفائل للغاية بشأن مبادرة الرئيس ترامب (لإجراء محادثات سلام مع روسيا بشأن أوكرانيا)".

وأضاف: "بالطبع لا تزال في مرحلة مبكرة ولكنني أعتقد أنه من المهم أن تبدأ هذه المبادرة السلمية الآن مع الروس".

وأشار الأمين العام لحلف "الناتو" إلى أن عضوية أوكرانيا في الحلف قد يتم مناقشتها في المستقبل لكنها لن تكون جزءًا من اتفاق السلام.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس لا يرفض أي وسيلة لحل الأزمة الأوكرانية فالسلام في مصلحة كل من روسيا وأوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، لافتا إلى أن الحفاظ على التواصل مع روسيا ضروري من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.

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كما أكد فانس، أن التفوق الروسي في القوة البشرية والأسلحة في أوكرانيا سيستمر حتى مع الدعم المستمر من الغرب، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتأثير كبير على طرفي الصراع".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 12 شباط/ فبراير الجاري، محادثة هاتفية ناقشا خلالها، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وكذلك تسوية الوضع في أوكرانيا.

وفي 16 فبراير، نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر، أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تخطط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول 20 نيسان/ أبريل المقبل.

وأمس، اعتبر ترامب أن الولايات المتحدة تخوض "مفاوضات ناجحة" مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا، متهمًا فلاديمير زيلينسكي بالتسبب في تدمير أوكرانيا، ومتهمًا سلفه جو بايدن وأوروبا برفض السلام.