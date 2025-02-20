قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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مصادر فلسطينية: الإحتلال يقرر وقف جميع أنشطة القطارات والحافلات
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قناة 12 العبرية: إصدار أوامر لسائقي الحافلات في"إسرائيل"بالتوقف لتفتيشها
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قناة 12 العبرية: القنابل الموضوعة في الحافلات تزن الواحدة منها 5 كيلوغرامات
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إعلام الإحتلال: العثور على عبوة ناسفة في حافلة بـ"حولون" جنوب تل أبيب
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شرطةالإحتلال تجري عمليات بحث عن مشتبه بهم بوضع عبوات ناسفةبالحافلات
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كشف عبوة ناسفة بحافلة للمستوطنين داخل متنزه"باميت 2000" قرب تل أبيب
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مصادر فلسطينية: إيقاف حركة القطارات بشكل كامل في مستوطنة "بات يام"
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رئيس بلدية مستوطنة "بات يام": 3 عبوات ناسفة انفجرت في 3 حافلات مختلفة
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إعلام الإحتلال: إيقاف جميع الحافلات في غوش دان بهدف إجراء عمليات تفتيش
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إعلام الإحتلال يتحدث عن تقدير أولي لمحاولة هجوم ضد حافلات في غوش دان