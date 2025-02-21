قناة العالم
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سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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إستهداف آليات لجيش الإحتلال الإسرائيلي بزجاجات حارقة في رام الله بالضفة
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مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تقتحم منطقة الكسارة في الخليل بالضفة
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إذاعة جيش الإحتلال: سيتم نشر 3 كتائب كتعزيزات بالضفةعقب عملية بات يام
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إذاعة جيش الإحتلال: إطلاق سراح الأسرى سيتم السبت كما هو مخطط له
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قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة حيلة جنوب قلقيلية بالضفة الغربية
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قائد شرطةتل أبيب:بجميع الحافلات كانت هناك عبوات متشابهة بساعات توقيت
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قائد شرطة تل أبيب: العبوات كانت معها ساعات مؤقتة وليست عبوات عسكرية
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قوات الإحتلال الاسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية
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الإحتلال يزعم انه لم يتسلم جثة الأسيرة شيري بيباس بل جثة مجهولة الهوية
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جيش الإحتلال يزعم ان إحدى الجثث التي تسلمها من المقاومة لا تعود لأي أسير