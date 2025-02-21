نتنياهو يوجه الجيش لتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية

العالم - فلسطین

وجاء في بيان المكتب: "استمرارًا لمحاولة تنفيذ سلسلة من الهجمات الجماعية على الحافلات، أنهى رئيس الوزراء نتنياهو مشاورات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشاباك ومفوض الشرطة، وأصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية قوية في الضفة الغربية ضد مراكز الإرهاب" حسب تعبيره.

وأضاف البيان: "كما أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية والشاباك بزيادة الأنشطة الوقائية في المدن الإسرائيلية لمنع المزيد من الهجمات".

واليوم الجمعة، قالت الشرطة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "في تمام الساعة 20:15 من مساء اليوم (الخميس) تلقت الشرطة بلاغًا عن انفجار حافلة في موقف حافلات بمدينة بات يام، تلاه انفجار آخر في نفس الموقع".

وأضاف البيان: "على الفور، وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان وعزلت المنطقة، فيما بدأت عمليات تفتيش واسعة للبحث عن مشتبه بهم. كما تم الإبلاغ عن انفجار عبوة ناسفة في حافلة أخرى بمدينة حولون، إلى جانب العثور على عدة أجسام مشبوهة، تم فحصها من قبل خبراء المتفجرات الذين أكدوا عدم وجود خطر منها".

وتابع البيان أن "الشرطة تواصل مسح وتفتيش الحافلات في المنطقتين، بينما يعمل خبراء المتفجرات على التعامل مع العبوات التي تم العثور عليها. قوات الأمن ووحدات الاستجابة السريعة منتشرة في بات يام وحولون. وقام المفوض العام للشرطة برفقة قائد شرطة لواء تل أبيب بتقييم الوضع في المكان، مصدرًا تعليمات لتعزيز التواجد الأمني في الأماكن العامة".

من جانبه، قال جيش الإحتلال إنه بدأ التحقيق في حادث التفجيرات في مدينة تل أبيب بالتعاون مع جهاز الشاباك، وأنه سوف يواصل عملياته المكثفة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان هرتسي هليفي وجه بإغلاق مداخل الضفة الغربية وتعزيز النشاط الأمني في منطقة التماس.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان له مساء الخميس "يعمل الجيش، بالتعاون مع جهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك والشرطة، على التحقيق في حادثة المتفجرات في بات يام. وبعد تقييم الوضع، تستمر العمليات المكثفة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بناءً على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة".