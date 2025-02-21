ماسك: الجنود الأوكرانيون يُزجون في المعركة من أجل أكبر مخطط فساد لغسل الأموال

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وأوضح ماسك في مؤتمر المحافظين الأمريكي بواشنطن، قائلا: أولا وقبل كل شيء، أعتقد أننا بحاجة إلى التعاطف مع الأشخاص الذين يموتون على الخطوط الأمامية.. كم سنة أخرى يجب أن تستمر هذه الحال؟ تخيل لو كان ابنك أو والدك هناك، فما الذي يموتون من أجله؟.. لم تتحرك الخطوط الأمامية بالكاد خلال عامين”.

وأكد أن: الصراع في أوكرانيا أصبح آلية للإثراء، في حين يتم إرسال الجنود إلى حتفهم.

وأضاف ماسك: هذا هو أكبر مخطط فساد رأيته على الإطلاق، إن حجم الأموال التي انتهت في جيوبهم من خلال الرشاوى والعمولات لا يصدق.. هؤلاء المساكين يتعرضون لضغوط شديدة من أجل المال، وهذا ما يحدث الآن، ويجب أن يتوقف.

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وقال سكرتير لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو إن الولايات المتحدة أوقفت توريد الأسلحة لأوكرانيا، مشيرا إلى أنه : لا يوجد قرار بشأن مصير الإمدادات.

كما صرح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن القوات المسلحة الروسية تتمتع بتفوق عددي على القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدا أن مخزونات الأسلحة في أوروبا نفدت وعمليات إرسال الأسلحة الجديدة إلى كييف لن تكون مفيدة.