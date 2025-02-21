بسبب تهديدات ترامب..27% من الكنديين يعتبرون اميركا دولة معادية

العالم - الاميركيتان

وقال موقع “غلوبال نيوز” الإخباري الكندي: “كشف استطلاع جديد أن أكثر من ربع الكنديين – 27% – يعتبرون الآن الولايات المتحدة دولة ‘معادية’، بينما لا يزال 30% يقولون إنهم يعتبرون الولايات المتحدة حليفا”.

كما صنف 27% من المستطلعين الولايات المتحدة على أنها “دولة محايدة”، وأظهرت الدراسة أن 74% من الكنديين المستطلعين لديهم رأي سلبي عن ترامب، بينما أعرب 13% فقط عن رأي إيجابي تجاهه.

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من ناحية أخرى، يتمتع الأمريكيون برأي أكثر إيجابية عن كندا، حيث يعتبر 56% منهم الدولة المجاورة حليفًا، بينما وصفها 1% فقط من المستطلعين بأنها “عدو”.

وأجري الاستطلاع بين 14 و17 فبراير بين 1500 كندي و1000 أمريكي، وفقا لـ “غلوبال نيوز”.

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في وقت سابق، وصف ترامب رئيس وزراء كندا جاستين ترودو بأنه “حاكم ولاية كندا العظيمة” في ظل الخلافات حول احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما على السلع الكندية.

وفي وقت لاحق، قال ترامب إن كندا كان يمكنها تجنب الرسوم التجارية التي فرضتها واشنطن والحصول على حماية عسكرية إذا انضمت إلى الولايات المتحدة كولاية رقم 51.

المصدر: "قناة المنار" عن "وكالات"