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قيادي بحماس يرد على نتنياهو بشأن "الجثة الغامضة"

قيادي بحماس يرد على نتنياهو بشأن
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

علق مسؤول في حركة "حماس" على "الجثة الغامضة" التي قالت سلطات الاحتلال الصهيوني إنها لا تعود للأسيرة شيري بيباس، مبينا أن رفات بيباس اختلطت مع رفات أخرى وسط الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية.

العالم - فلسطين

وقال إسماعيل الثوابتة المسؤول في "حماس" في منشور على "إكس" إن "جثة شيري بيباس تحولت إلى أشلاء بعد أن اختلطت على ما يبدو بجثامين أخرى تحت أنقاض مكان قصفته طائرات الاحتلال الحربية بشكل مقصود ومتعمد".

وأشار إلى أن "نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة".

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وفي وقت سابق اليوم، ادعى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ان "حركة حماس سلمت إسرائيل جثة امرأة من غزة وليست الرهينة شيري بيباس".

وبيباس مجندة إسرائيلية جرى اقتيادها إلى غزة، في السابع من أكتوبر، مع طفليها اللذين احتفظت بهما، قبل مقتلهم جميعا بغارة إسرائيلية على القطاع.

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