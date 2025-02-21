قائد الثورة يعزي بوفاة عميد أسرة الصدر السيد مستجابي

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وقال سماحة قائد الثورة في رسالة تعزية: "أعرب عن تعازيّ للعائلة الكريمة والمريدين والأصدقاء وعامة أهالي أصفهان بوفاة العالم الكبير، حجة الإسلام والمسلمين السيد الحاج السيد مرتضى مستجابي. المرحوم كان من المتبقين من أسرة الصدر الشريفة والاصيلة في العراق وإيران، وبالإضافة إلى كونه مرجعاً علمياً ودينيا كان يمتلك موهبة أدبية غنية وروحاً شعبية. سائلا الباري تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة".

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وولد السيد مرتضى مستجاب الدعواتي المعروف بـ"مستجابي" في مدينة مشهد المقدسة عام 1923، وواصل دراسته في الحوزات العلمية في مدينتي طهران والنجف الاشرف، ونجح في الحصول على درجة الاجتهاد من آية الله السيد أبو الحسن الأصفهاني.

وكان يدرس في الحوزة العلمية في مدينة اصفهان، وكان يعتبر من المناضلين السياسيين في فترة تأميم صناعة النفط في ايران، ومن المقربين من آية الله ابو القاسم كاشاني، وللسيد آية الله مستجابي تاريخ طويل في مجال الأعمال الخيرية والنفع العام، وله باع أيضاً في مجالات الشعر والأدب والفن.