شاهد.. روبيو يحدد شروطا لموعد عقد اجتماع بين ترامب وبوتين

العالم – خاص بالعالم

كييف بعد سنوات من الحرب مع موسكو تشهد فتح جبهة جديدة وغير متوقعة ضدها من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد التقارب الروسي الامريكي الاخير.

واشنطن التي يبدو انها تنفذ الخطة الروسية بحذافيرها خرج وزير خارجيتها ماركو روبيو ليحدد ان موعد عقد اجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيتحدد بمدى امكانية احراز تقدم بشأن انهاء الحرب في اوكرانيا.

وقال روبيو: لا تُعقد هذه الاجتماعات عادة حتى يكون لديك بعض النتائج أو يحرَز بعض التقدم لذا أعتقد أن موعد عقد هذا الاجتماع سيعتمد إلى حد كبير على ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

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ومع التصريحات الامريكية المتلاحقة حول اوكرانيا نشرت مجلة إيكونوميست تقريرًا قالت فيه إن ادارة ترامب تريد التخلص من الرئيس الأوكراني الذي وصفه ترامب بالديكتاتور.

وقال ترامب: زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات، لان استطلاعات الرأي تظهر انخفاض شعبيته وكيف يمكن أن تكون مرتفعة مع هدم كل مدينة؟! انه ديكتاتور بلا انتخابات وعليه التحرك سريعا والا لن تبقى له دولة'.

وجاء غضب ترامب هذا بعد وصف زيلينسكي مقترحه بغير العادل لانه يريد الحصول على الموارد الطبيعية الاوكرانية منها النفط والغاز بمبلغ خمسمائة مليار دولار دون تقديم ضمانات امنية.

وتوجد دلائل أخرى على أن إدارة ترامب تبعد نفسها عن أوكرانيا دبلوماسيا، بعد رفض واشنطن رعاية مشروع يدين موسكو ويؤكد سيادة اوكرانيا على اراضيها بما فيه شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بالاضافة الى رفضه حديث زيلينسكي مع زعماء دول مجموعة السبع.

ورغم انقلاب الموقف الامريكي الا ان لقاء زيلينسكي بالمبعوث الأميركي كيث كيلوغ في كييف، اعادت له الامل بالتوصل الى اتفاق مع واشنطن كما وصف الامر.

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وقال زيلينسكي: المحادثات أعادت الأمل في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن يكون الاجتماع وعملنا مع أمريكا بشكل عام بناء.

كما دفعه الامر للدعوة الى تمتين العلاقات مع واشنطن وصياغة تفاصيل الاتفاق بشكل جيد للوصول الى افضل نتيجة.