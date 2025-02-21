جيش الاحتلال يقرر نشر 3 كتائب عسكرية جديدة بالضفة

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "فلسطين اليوم"، كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال، أعلن أن نتنياهو أصدر تعليماته للجيش بتنفيذ عملية مكثفة في الضفة الغربية ضد ما وصفها ب"بؤر الإرهاب".

ومساء الخميس، وقع عدد من الانفجارات، في ثلاث حافلات فارغة في منطقة "تل أبيب"، واندلعت النيران فيها واحترقت بالكامل، وسط اشتباه بوجود عبوات ناسفة أخرى.

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وقالت شرطة الاحتلال في تصريح مقتضب، إن الانفجارات وقعت بمنطقة "بات يام" جنوب تل أبيب"، ونجمت عن عبوات ناسفة.

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ووفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية، فإن العبوات التي وُضعت في الحافلات بلغ وزن الواحدة منها نحو 5 كيلوغرامات.