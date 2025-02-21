ترامب يعتزم تفقد احتياطي الذهب الأمريكي للتأكد من وجوده

العالم - الامیرکیتان

وكان ترامب قد صرح لصحافيين كانوا برفقته على متن طائرة الرئاسة خلال عودته إلى واشنطن مساء الأربعاء الماضي، بأنه يرغب في التأكد من وجود الذهب وأن أحدا لم يسرقه.

وجاءت تصريحات ترامب بعد جدل أثاره الملياردير إيلون ماسك، الذي شكّك في منشور على منصة "X" بوجود احتياطي الذهب الأمريكي.

وكتب ماسك متسائلا: "من يضمن أن الذهب لم يُسرق من فورت نوكس؟ ربما يكون هناك وربما لا".

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وأثارت هذه التكهنات تساؤلات حول احتمال إعادة تقييم احتياطي الذهب وفقاً لسعر السوق، بهدف تقليل الاقتراض الحكومي أو إنشاء صندوق سيادي للثروة.

ومع ذلك، نفى وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيست، أي نية لاتخاذ مثل هذه الخطوات، مؤكداً أن الذهب خضع للتدقيق في سبتمبر الماضي، وأنه "لا يزال في مكانه".

يُذكر أن حصن "فورت نوكس"، الذي بُني عام 1939، يُعتبر أحد أكثر المنشآت تحصينا في العالم، حيث تحيط به جدران من الغرانيت، ويحميه باب قادر على مقاومة انفجار بقوة 20 طناً، إلى جانب كتيبة عسكرية خاصة ومطار حربي وسرب من الطائرات.

واشتهرت القاعدة عالميا بعد أن كانت محور أحداث فيلم جيمس بوند الشهير "غولدن فينغر" عام 1964، الذي تناول مؤامرة دولية لسرقة احتياطي الذهب الأمريكي.