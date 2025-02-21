بالفيديو.. اهل الوفاء من كل بقاع العالم يتوافدون للبنان لتشييع الشهيد نصرالله

العالم - لبنان

ووثق مقطع فيديو توفد اشخاص من دول مختلفة منها سوريا والعراق والبرازيل وتونس وايرلندا وغيرها من الدول للمشاركة في مراسم التشييع.

هذا ونظّمت لجنة المراسم والإعلام في حزب الله جولة للموفدين الإعلاميين العرب والأجانب. وشملت الجولة روضة الشهيد السيد هاشم صفي الدين في مسقط رأسه بلدة دير قانون النهر. كما زار الوفد بلدة حولا الحدودية، التي شهدت مواجهات بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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يذكر ان نجل شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، محمد مهدي، ظهر في مقطع فيديو وتوجه فيه إلى من سيحضرون التشييع ووصفهم بأهل الوفاء. مشددا على أن يوم الأحد 23/02/2025 هو يوم إعطاء موقف وأن الأحد لناظره قريب.

وتابع أن الأعداء والخصوم والمبغضين" حاولوا جاهدين منع حصول التشييع بكل الوسائل.