شاهد.. رسالة الإحتلال بتحليق طيرانه خلال تشييع شهداء الامة!

العالم – خاص بالعالم

ولفت البشتاوي إلى أن هذا الفجر الجديد على مستوى الأمة من خلال المواقف ومن خلال هذا التشييع المهيب، هذه الحشود الغفيرة الكبيرة التي، بحسب التقديرات، تتحدث عن حوالي مليون ونصف من عدد سكان لبنان. هذا العدد غير المسبوق، نحن نتحدث عن حدث غير مسبوق في تاريخ هذه الأمة.

ونوه البشتاوي أنه عندما نتحدث الآن عن هذا التشييع الكبير والمهيب لسماحة السيد حسن نصر الله، شهيد الأمة، شهيد القدس، شهيد فلسطين، شهيد الأحرار في هذا العالم، وأيضاً رفيق دربه السيد هاشم صفي الدين، هذا القائد العظيم في مسيرة المقاومة، في مسيرة انتصار الدم على السيف. ما لفت من خلال كلمة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أمام هذا الحضور المهيب، أمام هذه الجماهير، كانت نقطة لافتة في الكلمة وهي رسالة للعالم بأن هذه المقاومة ستبقى رسالتها فلسطين، البوصلة هي فلسطين. هذا محدد رئيسي للمقاومة وهي مسيرة شهداء.

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وقال البشتاوي: لعل أهم ما في الأمر أن العدو الصهيوني أراد، أمام هذا المشهد الذي شكل حالة الرعب - طبعاً حالة الرعب هي ليست فقط من هذا التشييع المهيب - كان الكيان الصهيوني يعيش حالة استنفار قصوى داخل مدينة القدس خوفاً من انطلاق مسيرة تشييع رمزية في باحات المسجد الأقصى. كان هناك انتشار كثيف لعناصر الشاباك وجيش الاحتلال في كل مدينة القدس وتحديداً في المسجد الأقصى وباحاته منعاً من خروج مسيرة تشييع رمزية في القدس لشهيد القدس وشهيد الأمة السيد حسن نصر الله.

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