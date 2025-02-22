الإحتلال يواصل اجتياحه لمدن شمال الضفة الغربية .. إليكم التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

صورة جديدة من الوحشية الاسرائيلية تكشف عنها تل أبيب في عمليتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة. والتي تواصل من خلالها اجتياح مدن شمال الضفة واعتقال عدد من المواطنين خلال اقتحاماتها لمخيم الأمعري والمغير وبيرزيت في رام الله ومدينة نابلس ومحيط مخيم بلاطة وأيضا بلدة إذنا والشيوخ وبيت عوا في الخليل، واعتدت على الاهالي بمحيط مستشفى العربي في نابلس.

مصادر فلسطينية تحدثت عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجار داخل البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة،.

فيما قالت مصادر اخرى أن المقاومون استهدفوا قوات الاحتلال بقنبلة محلية الصنع في قرية بيرالباشا جنوب غرب المدينة. ما دفع جيش الاحتلال لإرسال تعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة.

اعتداءات الاحتلال أسفرت عن استشهاد الطفل أيمن الهيموني في الثالثة عشر من عمره، برصاص الاحتلال خلال اقتحامها منطقة الكسارة في الخليل جنوبي الضفة، وفق ما أفاده الهلال الأحمر الفلسطيني.



في حين اعلنت الأمم المتحدة أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة شمال الضفة اسفرت عن استشهاد واحدا وخمسين فلسطينيا ونزوح أربعون ألفا، مقابل مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

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على المقلب السياسي، اعتبرت حركة حماس أن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمخيم طولكرم خطوة استعراضية تعكس إفلاسه الميداني.



ووصفت الحركة زيارة نتنياهو بالاستفزازية، وأنها تأتي في سياق محاولاته التغطية على فشله المتكرر وتراجعه في مواجهة مقاومة الشعب الفلسطيني.



حماس اشارت إلى أن نتنياهو اعتاد على هذه المسرحيات المكشوفة؛ وأضافت أن نتنياهو نفسه وقف ذات يوم في محوري نتساريم وفيلادلفيا بقطاع غزة مهددا، لكنه رحل عنهما.



وأكدت الحركة أن الزيارة لن ترهب الشعب ومقاومته، بل ستزيده إصرارا وعزما على مواصلة الطريق حتى التحرير والنصر.

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