بانتظار موافقة ترامب.. خطة أوروبية لنشر قوات في أوكرانيا

العالم – خاص بالعالم

في الشق السياسي والدبلوماسي تستعد موسكو وواشنطن لمواصلة الحوار الثنائي حول إنهاء النزاع.



ونقلت صحيفة إزفستيا عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن الاجتماع المقبل بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية بشأن الجهود الرامية لإنهاء الصراع في أوكرانيا سيكون على مستوى رؤساء الإدارات وليس على مستوى نائبي وزيري الخارجية.

وفي سياق هذه التحركات، يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تركيا الاثنين، حيث سيناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا وكذلك لبحث سبل مساهمة أنقرة في هذه العملية؛ التي ابدت استعدادها للاضطلاع بهذا الدور في الفترة المقبلة.

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اما في اطار الدعم الذي تتلقاه كييف من حلفائها الغربيين؛ قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أوروبيين إن بريطانيا وفرنسا تبحثان خطة لنشر نحو ثلاثين ألف جندي حفظ سلام أوروبي في أوكرانيا في حال توصلت موسكو وكييف إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

مؤكدة في الوقت نفسه أن الاقتراح مرتبط بإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالموافقة على دور عسكري أميركي محدود لحماية القوات الأوروبية إذا تعرضت للخطر ولردع روسيا عن انتهاك أي وقف لإطلاق النار.

من جهته، أكد الكرملين مجددًا أنه لن يتنازل عن الأراضي الأوكرانية التي ضمها، والتي تشكل حوالي عشرين بالمئة من مساحة أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: ان بلاده لن تبيع هذه الأراضي أبدًا، وان سكانها قد قرروا الانضمام إلى روسيا. هذا الموقف يشير إلى أن موسكو لن تتراجع عن مطالبتها بالسيادة على هذه المناطق.

أما في تطورات الأزمة الأوكرانية على الارض فقد أطلقت روسيا نحو 267 مسيرة على أوكرانيا في عدد قياسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك على ما أعلن سلاح الجو الأوكراني عشية إتمام الحرب عامها الثاني.

واكدت القوات الجوية الأوكرانية ان دفاعاتها اعترضت نحو مئة وثمانية وثلاثين منها في حين ان مئة وتسعة عشر مسيرة كانت للتمويه ولم تحدث أضرارا. ولم يذكر ما حل بالمسيرات العشر المتبقية.

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