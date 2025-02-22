ترامب: خطتي بشأن غزة جيدة ولن أفرضها وسأكتفي بالتوصية بها

العالم – خاص بالعالم

اللقاء التشاوري الذي عقد بدعوة من ولي العهد السعودي؛ تناول وجهات النظر حيال الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الاجتماع غير الرسمي عقد بمشاركة ملك الأردن ورئيس مصر ودول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان، مؤكدة ترحيب القادة باستضافة القاهرة لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بداية الشهر القادم.



من جهتها، قالت مصادر مطلعة إن الاجتماع تناول اقتراحا مصريا يرد على مخطط ترامب للتهجير، قد يشمل تمويلا يبلغ عشرين مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

تأتي هذه التحركات العربية في مواجهة خطة ترامب، التي تقترح سيطرة الولايات المتحدة على غزة وإعادة تطويرها، مع تهجير سكانها الفلسطينيين.

لكن تصريح ترامب الاخير حول هذا الموضوع بدا وأنه تراجع عن نواياه؛ فقد وصف خطته بالجيدة لكنه لا يفرضها وقال انه سيكتفي بالتوصية بها.



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واضاف ترامب ان قطاع غزة يتمتع بموقع رائع متسائلا لماذا تخلت "إسرائيل" عنه. واعتبر ان غزة حاليا غير صالحة للعيش وزعم انه لو منح سكانها الخيار فسيخرجون منها مشيرا الى ان الولايات المتحدة ستمتلك غزة حسب خطته ولن تكون هناك حماس وسيبدأ في تطويرها. كما اضاف ترامب انه تفاجأ بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة التي طرحها بشأن غزة بينما تقدم لهما واشنطن مليارات الدولارات سنويا.

وفي خضم هذه التطورات اعترف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بفشل كيان الاحتلال في تحقيق هدفه الرئيسي من العدوان على غزة، والمتمثل في تفكيك قدرات حركة حماس العسكرية والإدارية بالكامل.

وأوصى المعهد بضرورة وضع تل أبيب إطارا نهائيا لإعادة المحتجزين، والاستفادة من فكرة الرئيس الأميركي لتهجير سكان غزة، واوضح أن الكيان لا يملك بديلا سوى مواصلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، إما بتوسيع المرحلة الأولى أو التقدم إلى المرحلة الثانية، وتحديد مواقف واضحة بشأنها وربطها بنهاية الحرب.

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