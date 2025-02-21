تسريبات تكشف عن "نفاذ واسع" لفريق ماسك بوزارة الدفاع الأميركية

العالم - الأميركيتان

وكلف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الملياردير إيلون ماسك القيام باقتطاعات كثيرة في الإنفاق العام مع خفض كبير في عدد الموظفين في الإدارة، فضلاً عن إلغاء برامج تشجع على إشراك المرأة والأقليات.

وقال بيت هيغسيث، عبر منصة «إكس»، إن فريق إيلون ماسك «سيكون له نفاذ واسع إلى كل التدابير الأمنية بشأن المعلومات السرية».

وأضاف أن لجنة الكفاءة الحكومية (دوج) ستعمل على «إيجاد التجاوزات وتحديد آخر مخلفات برامج جو بادن والووك (نسبة إلى ثقافة الووك أو اليقظة حيال العنصرية والتمييز)، وكل السخافات حول التغير المناخي التي ليست في قلب مهمتنا، والتي سنتخلص منها تالياً».

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وفي رسالته المصورة، حصل هيغسيث أيضاً على معلومات نشرتها، الأربعاء، وسائل إعلام أميركية مفادها أنه أمر باقتطاعات في ميزانية «البنتاغون»، مؤكداً على العكس أن مبلغ 50 مليار دولار سينفق.

وشدد: «إننا نبتعد عن برامج الووك؛ لنكرس هذه الأموال لأولويات الرئيس ترمب: أميركا أولاً، والسلام بالقوة».

وأضاف: «نريد إعادة استثمار هذه الأموال الموجودة في بناء قوة تحمينا نحن الشعب الأميركي».

وأثارت الاقتطاعات التي يدعو إليها إيلون ماسك مسائل تتعلق بتضارب المصالح، إذ إن كثيراً من الوكالات المستهدفة، بما فيها وزارة الدفاع، تمارس سلطة ضابطة على ارتباط مع شركات ماسك أغنى أغنياء العالم، وصاحب شركتَي «تيسلا» و«سبايس إكس».