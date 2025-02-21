الشيباني وزير خارجية حكومة سوريا المؤقتة يزور العراق غدا

العالم - سوريا

والاثنين، أعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي عن انفتاح بلاده وترحيبها بـ"سوريا الجديدة" ورغبتها بالتعاون الجدي بين البلدين.

وقال العوادي في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية: "إن العراق وحكومته كانا سباقين إلى الاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرت عن بغداد ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهم هو القرار العراقي الجدي بعدم التدخل بالشؤون السورية والقبول بما تفرزه المعادلة "السورية الجديدة"، وقبول أبناء سوريا بواقعهم وإدارتهم الجديدة".

وأضاف المتحدث أن وزير خارجية الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني سيزور بغداد لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين".



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وأشار إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تحقيق الهدف المنشود وستشكل منطلقا لبدء علاقات جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، ولا سيما أن الزيارة ستتناول مجمل الملفات الرئيسة التي تهم البلدين.

وأكد العوادي أن العراق يرغب بالتعاون الجدي بين حكومتي بلدين جارين أمامهما فرص كبرى في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية وغيرها.