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الرئيس الإيراني يزور معرض التجارة الدولي مع أوراسيا

الرئيس الإيراني يزور معرض التجارة الدولي مع أوراسيا
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، معرض التجارة الدولي مع أوراسيا. 

العالم - ايران

وقام مسعود بزشكيان، بعد ظهر اليوم الجمعة بزيارة المعرض الدولي الثالث للتجارة مع أوراسيا.

ويُعتبر هذا المعرض، الذي شاركت فيه أكثر من 100 شركة إيرانية ووفود تجارية من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وبيلاروسيا، فرصة مهمة لتطوير العلاقات التجارية لإيران مع الاتحاد الاقتصادي لأوراسيا.

وخلال الزيارة، قام الرئيس والمرافقون بجولة بين عدد من الغرف.

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وأثناء هذه الزيارة، أكد بزشكيان، من خلال حواره مع مديري وخبراء مختلف الصناعات، على الدور الأساسي في تعزيز التفاعلات التجارية مع أوراسيا.

كما أشار وزير الصناعة والمناجم والتجارة، الذي رافق الرئيس في الزيارة، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي لأوراسيا تُعد خطوة فعالة نحو زيادة الصادرات وتعزيز التعاون الدولي.

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