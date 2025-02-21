ترامب: حضور زيلينسكي في المفاوضات مع روسيا ليس ضروريا

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وقال ترامب "إنه (زيلينسكي) يشكو من عدم وجوده في الاجتماع الذي نجريه في السعودية لمحاولة التوسط. حسنا، لقد كان حاضرا في الاجتماعات لمدة ثلاث سنوات مع رئيس لم يكن يعرف ماذا يفعل (جو بايدن). لقد كان حاضرا في الاجتماعات لمدة ثلاث سنوات، ولم يتم تحقيق أي شيء. لذلك لا أعتقد أن حضوره مهم في الاجتماعات، بصراحة. لقد سبق له أن حضرها لمدة ثلاث سنوات".

وأكد ترامب أن زيلينسكي لم يتم دعوته إلى الاجتماع لأنه أظهر أداء سيئا للغاية في دور المفاوض، وأضاف: "لقد راقبته لسنوات عديدة، ورأيت كيف يفاوض دون أن يكون لديه أوراق قوية في يده. إنه لا يملك أوراقا قوية".

كما ذكر ترامب الرحلة الأخيرة لوزير الخزانة سكوت بيسنت إلى كييف، الذي كان من المفترض أن يوقع اتفاقية مع زيلينسكي حول المعادن الأرضية النادرة. وفقا للرئيس الأمريكي، عندما أراد بيسنت إبرام الصفقة، لم يتمكن من مقابلة زيلينسكي مرة أخرى.

وقال الرئيس: "لقد كانت مجرد رحلة غير مجدية، ورحلة خطيرة أيضا".

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ويوم الثلاثاء الماضي، اختتمت المحادثات الروسية الأمريكية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، حيث مثل الوفد الروسي إلى المحادثات وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميترييف، فيما مثل الجانب الأمريكي مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الثنائي الكامل، وإزالة القيود المفروضة على عمل السفارات، وإطلاق عملية تسوية الوضع في أوكرانيا. وأعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تقديره العالي للمفاوضات التي جرت، مؤكدا أنها أسفرت عن نتائج إيجابية.