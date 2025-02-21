مستشار قائد حرس الثورة: عملية 'الوعد الصادق 3' ستُنفذ

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وقال العميد جباري في كلمة القاها خلال مناورات الرسول الاعظم (ص) لقوات التعبئة في مدينة بيرجند شرق ايران "استطاع الشهيدان الحاج قاسم سليماني والسيد حسن نصر الله من خلال دورهما التعليمي أن يربيا قادة شجعانًا وأقوياء، جميعهم مناهضون للاستكبار وشجعان."



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وأشار مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية إلى أن أحداث تاريخ الإسلام والبلاد كانت درسًا وعبرة للجميع، مؤكدًا أن إيران الإسلامية هي الفائزة والمنتصرة في ثلاثة عقود من النضال ضد أميركا.

وأضاف: "ان عملية الوعد الصادق 3 ستُنفذ في الوقت المناسب وبالقدر المناسب، وستكون على نطاق تدمير إسرائيل وحرث تل أبيب وحيفا."