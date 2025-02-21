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إيران تردّ على عرض المسيرة 'شاهد' في أمريكا: خطوة استفزازية غير مسؤولة

إيران تردّ على عرض المسيرة 'شاهد' في أمريكا: خطوة استفزازية غير مسؤولة
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

ردّت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الإجراء المتعمّد من قبل الأميركيين بعرض طائرة مسيّرة إيرانية خلال اجتماع "سي-باك" بهدف تشويه سمعة ايران، مؤكدةً أنه لا يوجد أي حظر على بيع طائرة "شاهد" المسيّرة.

العالم - ايران

واعلنت البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة ردًا على عرض الطائرة المسيّرة الإيرانية في اجتماع "سي-باك" الأمريكي: "إن طائرة 'شاهد' المسيّرة هي واحدة من أفضل أنواع الطائرات المسيّرة على مستوى العالم؛ حيث تتمتع بقدرات استخباراتية واستطلاعية وتشغيلية استثنائية، بالإضافة إلى سعرها المناسب جدًا والزهيد."

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وأكدت البعثة الإيرانية أنه لا يوجد أي موانع قانونية تمنع بيعها. وأضافت: "أي دولة تلتزم بعدم استخدامها في العدوان على دولة أخرى يمكنها أن تطلب شراءها."

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