إيران تردّ على عرض المسيرة 'شاهد' في أمريكا: خطوة استفزازية غير مسؤولة

العالم - ايران

واعلنت البعثة الايرانية لدى الأمم المتحدة ردًا على عرض الطائرة المسيّرة الإيرانية في اجتماع "سي-باك" الأمريكي: "إن طائرة 'شاهد' المسيّرة هي واحدة من أفضل أنواع الطائرات المسيّرة على مستوى العالم؛ حيث تتمتع بقدرات استخباراتية واستطلاعية وتشغيلية استثنائية، بالإضافة إلى سعرها المناسب جدًا والزهيد."



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وأكدت البعثة الإيرانية أنه لا يوجد أي موانع قانونية تمنع بيعها. وأضافت: "أي دولة تلتزم بعدم استخدامها في العدوان على دولة أخرى يمكنها أن تطلب شراءها."