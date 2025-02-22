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إيران تهنئ بنجاح انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي

إيران تهنئ بنجاح انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي
الجمعة ٢١ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، بنجاح انعقاد القمة الـ38 للاتحاد الإفريقي.

العالم - إیران

وكتب بقائي في حسابه الرسمي على منصة إكس الجمعة: تهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها عضوا مراقبا في الاتحاد الأفريقي، بنجاح انعقاد القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي يومي 15 و16 فبراير 2025، وتتمنى النجاح للرئيس الدوري الجديد لهذا الاتحاد "من أنغولا" والرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد "من جيبوتي" ونائبه "من الجزائر".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن اللقاء الأخير للنائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 20 فبراير مع سفراء الدول الأفريقية المقيمين في طهران يعد مؤشرا على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات التي تهم الطرفين.

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