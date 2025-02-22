بعثة إيران في الأمم المتحدة: لا يوجد حظر على بيع الطائرة المسيرة 'شاهد'

العالم - إیران

وأضافت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الجمعة: "الطائرة المسيرة شاهد هي واحدة من أفضل أنواع المسيّرات في العالم، اذ إنها تتمتع بقدرات ممتازة في الكشف والمراقبة والتشغيل، وهي أيضًا ذات سعر مناسب ورخيص جدًا."

وتابعت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "لا يوجد حظر قانوني على بيعها. أي دولة تتعهد بعدم استخدامها للاعتداء على دولة أخرى يمكنها التقدم بطلب لشرائها."

وتم عرض الطائرة الإيرانية المسيرة في مؤتمر الحزب الجمهوري (سي بك) هذا العام بهدف خلق أجواء معادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتبرير مواجهة ما يسمى بالتهديدات الإيرانية.

وزعمت وسائل إعلام أمريكية أن هذه الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش الأوكراني تم نقلها إلى الولايات المتحدة بالتعاون مع أوكرانيا وبولندا ومنظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI) الأمريكية غير الحكومية.

وتركز منظمة "الاتحاد ضد إيران النووية" (UANI) غير الحكومية، التي يرأسها السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة مارك والاس، ومقرها الولايات المتحدة، على أنشطة مختلفة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وزعمت مصادر أمريكية أن هذه الطائرة المسيرة إيرانية الصنع استخدمتها روسيا في الحرب مع أوكرانيا ثم تم نقلها من اوكرانيا إلى الولايات المتحدة وقالت ان هذه الطائرة المسيرة هي طائرة انتحارية من طراز "شاهد 136". وزعمت التقارير أيضًا أن هذا النوع من الطائرات المسيرة استُخدم في الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين.

وتزعم مصادر غربية أن روسيا تستخدم الطائرة المسيرة "شاهد" في الحرب في أوكرانيا بعد إعادة تسميتها بـ"جيران-2". وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضا في وقت سابق عقوبات على طهران، بزعم أن إيران أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا.