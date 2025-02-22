تفاصيل الدفعة السابعة لعملية تبادل الاسرى بين المقاومة والاحتلال

العالم _ فلسطين المحتلة

وتشمل هذه الدفعة أقدم أسير في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى عدد من القادة والمؤسسين في كتائب القسام ومعتقلين من قطاع غزة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى بحركة حماس أن الدفعة السابعة ستشمل 50 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و60 أسيراً من ذوي الأحكام العالية، و47 أسيراً من أسرى "وفاء الأحرار" الذين تم إعادة اعتقالهم. كما سيتم الإفراج عن 445 أسيراً من معتقلي قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023.

من بين الأسماء البارزة التي ستشملها هذه الدفعة، الأسير نائل البرغوثي، الذي أمضى 45 عاماً في سجون الاحتلال، وهو أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. كما سيتم إطلاق سراح الأسير عبد الناصر عيسى، أحد مؤسسي كتائب القسام في الضفة الغربية، والذي قضى أكثر من 32 عاماً في الأسر.

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أيضاً، سيتم الإفراج عن الأسير حمزة الكالوتي من مدينة القدس، الذي اعتقلته قوات الاحتلال عام 2000، بالإضافة إلى الأسير عثمان بلال، الذي حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 5 مرات. ومن المتوقع أن يكون بين المحررين الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، الذي اعتقلته قوات الاحتلال نهاية العام الماضي

گالری

وتترقب الأوساط الفلسطينية هذه اللحظة التاريخية، حيث يأمل الجميع في الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى.