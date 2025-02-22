الإعلام العبري يكشف نتائج فحص هوية الأسيرة "شيري بيباس"

العالم _ فلسطين

وذكرت القناة 12 العبرية أن فريقاً من علماء الباثولوجيا في المعهد أجرى الفحوصات على الجثة التي سلمتها حماس، وتأكدوا من هويتها.

في المقابل، أصدرت حماس بياناً نفت فيه ادعاءات المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي اتهم المقاومة بقتل عائلة بيباس، واعتبرت هذه الاتهامات "أكاذيب محضة" تهدف إلى التنصل من مسؤولية الجيش عن مقتل العائلة، إلى جانب الجرائم الأخرى التي ارتكبها بحق الأسرى في قطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد سلمت يوم الخميس أربعة توابيت لجثامين أسرى إسرائيليين، من بينهم شيري بيباس وطفلاها كفير وأرئيل، والأسير عوديد ليفشتس، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وعقب تسليم الجثامين، عادت إسرائيل لتؤكد أن الجثمان الذي تم تسليمه لا يعود لشيري بيباس، مشيرة إلى أنه تم التعرف على جثتي طفلي عائلة بيباس، لكن الجثة الثالثة لا تعود للأم.

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من جانبها، أعربت حماس عن استغرابها من الضجة التي أثارها الاحتلال بعد ادعائه بأن جثمان شيري بيباس لا يتطابق مع فحص الحمض النووي، ورفضت التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، معتبرة إياها جزءاً من الخلافات الداخلية الإسرائيلية. كما أشارت حماس إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين نتيجة استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة.