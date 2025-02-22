السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الداخلية الإيراني وصل إلى العراق

وزير الداخلية الإيراني وصل إلى العراق
السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الداخلية، إسكندر مؤمني، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك بدعوة من نظيره العراقي عبد الأمير الشمري.

العالم - ايران

وكان في استقباله عند وصوله كل من الفريق زياد، نائب وزير الداخلية العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير إيران في العراق.

تهدف هذه الزيارة إلى إجراء محادثات ومشاورات حول العلاقات الثنائية، القضايا الإقليمية، مكافحة الإرهاب، مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، التعاون في قضايا الحدود وحل المشكلات الحدودية، إضافة إلى التنسيق الأولي لمراسم أربعينية الإمام الحسين (ع) .

ويرافق الوزير في هذه الزيارة كل من علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية، واللواء سيد تيمور حسيني، رئيس شرطة المرور في قوات الأمن الداخلي.

روابط ذات صلة

نائبا وزيري داخلية إيران والعراق يتباحثان حول موضوع الأربعين