وزير الداخلية الإيراني وصل إلى العراق

العالم - ايران

وكان في استقباله عند وصوله كل من الفريق زياد، نائب وزير الداخلية العراقي، ومحمد كاظم آل صادق، سفير إيران في العراق.

تهدف هذه الزيارة إلى إجراء محادثات ومشاورات حول العلاقات الثنائية، القضايا الإقليمية، مكافحة الإرهاب، مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، التعاون في قضايا الحدود وحل المشكلات الحدودية، إضافة إلى التنسيق الأولي لمراسم أربعينية الإمام الحسين (ع) .

ويرافق الوزير في هذه الزيارة كل من علي أكبر بورجمشيديان، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية والشرطية، واللواء سيد تيمور حسيني، رئيس شرطة المرور في قوات الأمن الداخلي.