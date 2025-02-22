"بي بي سي" تسحب فيلماً عن غزة من منصتها بعد ضغوط كيان الاحتلال

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وأوضحت "بي بي سي" أن قرار سحب الفيلم جاء "من أجل التحقيق والتأكد" بعد الكشف عن أن الراوي الرئيسي في الفيلم، الطفل عبد الله، هو نجل أيمن اليازوري، نائب وزير الزراعة في حكومة حماس في قطاع غزة.

عبد الله، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً، أثار جدلاً بعد أن كشفت صحيفة "جويش كرونيكل" عن علاقته بالوزير اليازوري، الذي يعتبر من التكنوقراط وعمل سابقاً في الإمارات، حيث تولى منصب نائب وزير التعليم في الحكومة التي تشكلت بعد فوز حماس في الانتخابات عام 2006.

في بيانها، أكدت "بي بي سي" أن الفيلم يعرض قصصاً مهمة تتعلق بتجارب الأطفال في غزة، وأشارت إلى أن "أسئلة مستمرة" أثيرت حول البرنامج، مما دفعها لإجراء المزيد من العناية الواجبة مع شركة الإنتاج. وأكدت الهيئة أنه لن يكون الفيلم متاحاً على "آي بليير" خلال فترة التحقيق.

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تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط على وسائل الإعلام لتقديم تغطية متوازنة للأحداث في غزة.