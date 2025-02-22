شاهد..الضاحية الجنوبية لبيروت تستعد لحدث استثنائي في تاريخها الحديث

العالم-لبنان



وتستعد الضاحية لحدث استثنائي في تاريخها الحديث، حيث تجري التحضيرات لمراسم تشييع سيد شهداء الأمة، سماحة السيد حسن نصر الله، والشهيد الهاشمي، السيد هاشم صفي الدين. هذا الحدث، الذي يحمل أبعادًا وطنية ودينية وشعبية واسعة، يتطلب تنظيمًا دقيقًا وتنسيقًا مكثفًا لضمان مشاركة الحشود الغفيرة التي سترافق الجثمانين الطاهرين إلى مثواهما الأخير.

ومن المقرر أن يشهد بيت العزاء المقام في الضاحية الجنوبية مشاركة وفود وهيئات عزاء من مختلف البلدان، بما فيها لبنان والعراق وإيران وغيرها، وذلك على أعتاب تشييع الجثمانين الطاهرين للفقيدين الكبيرين.

وتأتي هذه المراسم تعبيراً عن عمق الخسارة التي منيت بها الأمة، وتقديراً للدور التاريخي الذي لعبه الشهيدان في سبيل الدفاع عن الحق ونصرة المستضعفين.

وتتوافد الجماهير من مختلف الجنسيات إلى لبنان للمشاركة في مراسم التشييع الحاشد لأمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، والسيد هاشم صفي الدين، عدا الاحد.

و توفد اشخاص من دول مختلفة منها سوريا والعراق والبرازيل وتونس وايرلندا وغيرها من الدول للمشاركة في مراسم التشييع.

هذا ونظّمت لجنة المراسم والإعلام في حزب الله جولة للموفدين الإعلاميين العرب والأجانب. وشملت الجولة روضة الشهيد السيد هاشم صفي الدين في مسقط رأسه بلدة دير قانون النهر. كما زار الوفد بلدة حولا الحدودية، التي شهدت مواجهات بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

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