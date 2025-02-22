عائلة بيباس تحمل نتنياهو مسؤولية التخلي عن شيري وطفليها + فيديو

العالم – خاص بالعالم

أزمة افتعلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إثر الالتباس الذي وقع حول جثمان الأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس، محددا بأن تدفع حركة حماس الثمن الكامل على ما وصفه بالانتهاك القاسي والشرير للاتفاق.

أزمة حلت بتسليم كتائب القسام الصليب الأحمر جثة بيباس بعد ما تم تسليم رفات مكانها الخميس بالخطأ.

إذاعة جيش الاحتلال قالت إنه تم التعرف على جثة بيباس في إعلان حسم ساعات من الجدل والتصعيد في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.

وفيما اتهم الاحتلال قتل بيباس وعائلتها أكدت الحركة في بيان أن ادعائات المتحدث باسم جيش الاحتلال واتهامه للمقاومة بقتل عائلة بيباس ليست سوى أكاذيب محضة تضاف إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب التي يطلقها منذ 15 شهرا في سياق حرب الإبادة.

وأوضح البيان أنه بسبب حجم الإبادة الجماعية والقصف الوحشي والتدمير الواسع للمباني والأحياء وعرقلة مجرم الحرب نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار قتلت عائلة بيباس إلى جانب جرائمة الأخرى التي طالت الأسرى في قطاع غزة.

في سياق متصل أستنكر المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو ما وصفة بالبكائية التي أطلقها نتنياهو محملا إياه المسؤولية الكاملة عما حدث.

من جانب آخر اتهمت عائلة بيباس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتخلي عن أفرادها خلال هجوم السابع من أكتوبر والفشل في إعادتهم سالمين إلى ذويهم.

وأكدت العائلة أنها لا تريد الانتقام وإنما إعادة جثمان ابنتها وباقي المحتجزين في قطاع غزة، يأتي ذلك فيما تجمع أقارب أسرى الاحتلال في طريق بيغن أمام مبنى وزارة الحرب في تل أبيب للمطالبة باستمرار عملية التبادل.

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