الشيخ دعموش: شخصيات وافدة من أكثر من 65 بلدًا تشارك في تشييع شهداء الامة

العالم _ لبنان

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت 22 فبراير 2025، أن "نحن ننتمي إلى مدرسة أئمتها وقادتها شهداء، ولم نتفاجأ باستشهاد السيدين العزيزين".

وأشار الشيخ دعموش إلى أن "شهادة السيدين عنوان كبير من عناوين التضحية والعطاء والبذل"، مؤكدًا أن "لن تسقط لنا راية، وهكذا كنا في كل المحطات التي خضناها في هذه المقاومة". وأكد أن "العدو الصهيوني لن يستطيع سحق المقاومة، ولن يستطيع أحد في الداخل والخارج القضاء عليها".

ودعا الشيخ دعموش إلى "أوسع مشاركة" في يوم التشييع، مشددًا على ضرورة أن يكون المشهد استثنائيًا وجامعًا، وأكد أنه "لا يجب أن تحول أي ظروف بيننا وبين التشييع". كما طلب من المشاركين الالتزام التام بتوجيهات عناصر الانضباط والحفاظ على حرمة المناسبة.

وفيما يتعلق بالمسارات المحددة للتشييع، دعا الشيخ دعموش إلى "التقيد التام بالمسارات المحددة للوافدين من المناطق المختلفة"، مشددًا على أهمية التعاون والتسهيل لضمان نجاح الإجراءات الأمنية. كما حذر من إطلاق النار في الهواء، مؤكدًا أن "أي إطلاق نار هو إساءة للشهداء والمقاومة".

وأكد الشيخ دعموش أن "المشاركة في التشييع فيها أجر كبير وبركات على كل صعيد"، مشيرًا إلى أن "هذا اليوم هو يوم الوفاء". وأوضح أن "المقاومة ليست بحاجة إلى استفتاء طالما هناك احتلال، وليست بحاجة لاستعادة الهيبة لأنها لم تفقد هيبتها".

كما أشار إلى أن هناك شخصيات وافدة من أكثر من 65 بلدًا، مع توافد وفود شعبية ورسمية من العراق في مقدمة الدول المشاركة. ولفت إلى أن "نعش سماحة السيد غدًا سيكون حقيقيًا"، معبرًا عن أمله في أن تمر هذه المناسبة بأمن وسلام وكرامة.