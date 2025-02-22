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27 شهيدا وآلاف النازحين.. حصيلة العدوان على جنين لليوم 33

27 شهيدا وآلاف النازحين.. حصيلة العدوان على جنين لليوم 33
السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

يتواصل العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها لليوم الـ33 على التوالي، مسفرا عن 27 شهيداً وعشرات الإصابات، وتهجير آلاف المواطنين قسراً.

العالم _ فلسطين

وقالت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، إن المدينة تشهد أحداثاً ميدانية متعددة، أبرزها استشهاد الطفلة ريماس العموري (13 عاما)، يوم أمس الجمعة، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليها بشكل مباشر أثناء تواجدها أمام منزلها في حي الجابريات بمحيط مخيم جنين.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم السبت، أن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات إلى جنين ومداخل مخيمها، كذلك بصهاريج للمياه وغرف عسكرية محصنة.

وبينت أن قوات الاحتلال هجرت قسرياً أكثر من 40 ألف مواطن ودمرت مئات المنازل، وجرفت الشوارع والبنى التحتية، مخلفة دمارا واسعا.

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وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على عدد من منازل المواطنين بعد أن حولتها لثكنات عسكرية، وفرض حصار على الدخول والخروج من المخيم، وسط تواجد القناصة بشكل دائم، والتنكيل بالمواطنين واحتجازهم.

وأكدت أن عدوان الاحتلال على جنين تواجهه المقاومة بعبوات ناسفة، حيث جرى تفجير عبوات بآليات عسكرية خلال اقتحام بلدة بير الباشا جنوب غربي جنين.

ولفت اللجنة إلى أن أجهزة السلطة تواصل تكثيف نشاطاتها في مدينة جنين وقراها، وتنفذ عمليات مداهمة وملاحقة للشبان والمطاردين، في خطوة منها لمساندة جيش الاحتلال في القضاء على المقاومة.

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