نجاح عمليتين لإطلاق صواريخ من الغواصة 'فاتح' والمروحية'SH'

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وأُطلقت طوربيدات "والفجر" الأوكسجينية والكهربائية، المصنَّعة محليًا، من غواصات "طارق"، "فاتح"، و"غدير"، وأصابت أهدافها بدقة في بحر عمان.

ويُستخدم طوربيد الأوكسجين، الذي تم تصنيعه بالكامل بأيدي الخبراء الإيرانيين، الأوكسجين المضغوط بدلًا من الهواء المضغوط كوقود، مما يزيد من كفاءته.

أما طوربيد التدريب الكهربائي، الذي أُطلق من الغواصة "طارق" ضد أهداف تحت سطح البحر، فقد خضع لتحديثات تقنية جعلته أكثر تطورًا مقارنةً بالأجيال السابقة.

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كما نفّذت مروحية "SH" هجومًا ناجحًا، حيث أطلقت طوربيد "مارك 46" وأصابت هدفها البحري بدقة. وقد صُمّم هذا الطوربيد بواسطة خبراء البحرية الإيرانية بالتعاون مع المراكز العلمية والصناعات الدفاعية، ويمتاز بمستوى أمان عالٍ مقارنةً بالأنظمة الأخرى.

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وصرّح العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم المناورات، بأن استخدام المعدات والأسلحة المحلية يمثل أحد أبرز نقاط القوة في مناورات "ذوالفقار 1403"، مؤكدًا أن القدرات الدفاعية الإيرانية أصبحت قائمة بالكامل على الإمكانيات المحلية، وذلك بفضل جهود العلماء والمتخصصين في الجيش، ووزارة الدفاع، والشركات المعرفية، والمراكز البحثية.

وانطلقت المرحلة الرئيسية لمناورات "ذوالفقار 1403" المشتركة صباح اليوم، بقيادة الأدميرال حبيب الله سياري، تحت شعار "يا بقيّة الله الأعظم (عج)"، وتمتد المناورات في سواحل مكران، بحر عمان، وشمال المحيط الهندي حتى خط العرض 10 درجات.

وقد وصلت الوحدات البرية المدرعة والميكانيكية، أنظمة الدفاع الجوي، الوحدات البحرية، الغواصات، والسفن السطحية إلى ميدان المناورات منذ أيام، وبدأت تنفيذ عملياتها العسكرية اعتبارًا من اليوم.