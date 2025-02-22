حماس ترد على مزاعم الاحتلال بشأن مقتل أطفال عائلة بيباس

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وأكد قاسم أن هذه الادعاءات ليست سوى أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الإعلام الصهيوني يسعى من خلال هذه المزاعم إلى تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتبرير الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف حازم قاسم لقد حافظت المقاومة على حياة الأسرى بكل أمانة ومسؤولية، والتزمت بأخلاقها الإسلامية وقيمها الإنسانية، حتى إنها لم تمس كلبًا كان بصحبة إحدى الأسيرات، وحافظت على سلامته، ما يعكس التزامها العميق بمبادئها الأخلاقية والدينية.

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وقال المتحدث باسم حركة حماس نؤكد أن هذه الادعاءات الباطلة ما هي إلاّ محاولة مكشوفة من قبل الاحتلال الصهيوني المجرم للتلاعب بمشاعر عائلات الأسرى، ولحرف الغضب الشعبي المتصاعد ضد نتنياهو وحكومته الإرهابية المتطرفة.