شاهد..قوات الجولاني تداهم جامعا بريف دمشق وتطرد المصلين

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كما أقدم عناصر الجولاني على تخريب المكاتب والصور داخل المسجد، في خطوة أثارت استياء الأهالي.

وأوضح المرصد أن المسجد تم بناؤه بتمويل من اتباع اهل البيت (ع)، ولا يتبع رسميًا لوزارة الأوقاف السورية، وهو ما قد يكون سببًا في الخلاف حول إدارته.

ومنذ تولي ابو محمد الجولاني السلطة، عملت الحكومة على إعادة تنظيم الأوقاف، ما أدى إلى نزاعات حول بعض المساجد التي كانت خارج إدارة الدولة في عهد الحكومة السابقة.

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وقوبلت قرارات الادارة الجديدة بشأن دور العبادة بانتقادات من بعض الأطراف الدينية، التي ترى فيها محاولة للسيطرة على المجال الديني تحت ذريعة الإصلاح.

ومن المتوقع أن يثير هذا الحادث جدلًا واسعًا حول مستقبل العلاقة بين الدولة والمؤسسات الدينية في سوريا الجديدة.