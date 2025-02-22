جثث الأسرى تصدم الاحتلال ونتنياهو يتذرع بالمظلومية

العالم - انقلاب الصورة

لا زالت عملية تبادل الاسرى بين المقاومة وكيان الاحتلال الاسرائيلي مستمرة في اطار المرحلة الاولى من وقف اطلاق النار في غزة، وفي هذا الاطار تم اطلاق 6 اسرى صهاينة من قبل المقاومة الفلسطينية في رفح والنصيرات، وفي كل مرة تقدم المقاومة نموذجا لقوتها على المستوى الرمزي وعلى مستوى المضمون.

في كل مرة تقدم المقاومة على ارسال رسائل معينة الى كيان الاحتلال في عمليات التبادل المتواصلة بينها والكيان، وما ميز في الدفعات الاخيرة أيضا أن المقاومة سلمت الاحتلال جثث 4 قتلى صهاينة من الاسرى، وبهذا كتبت على إحدى اللافتات أن جيش الاحتلال هو من قتل هؤلاء ونتنياهو هو من قتل هؤلاء، وطبعا هذا المشهد ساهم في الكثير من الصدمة في داخل الرأي العام الصهيوني وأصاب نتنياهو بالصداع.

هي رسائل القوة والتحدي من المقاومة ردا على نتنياهو وتعنته الذي قال بداية الحرب انه يريد استعادة الاسرى الصهاينة دون قيد او شرط، ويريد ان يستعيدهم احياء، اذ به الان يتسلم جثث 4 من القتلى الصهاينة من الاسرى الذين قتلهم هو بتعنته وبإجرامه، قتلهم بنيران جيش الاحتلال الذي قصف غزة قصفا همجيا وحشيا، وهذا الامر علق عليه الاعلام الصهيوني بأنه يوم صادم وقاس وسيسبب الصداع لنتنياهو وهو يوم صعب بلا شك.

يوم صعب وصادم وهو اليوم الذي يعني اجادت فيه المقاومة ارسال الرسائل عندما تقول عبر لسان احد قادتها ان نتنياهو هو من قتلهم هذا يعني ان الامر سيحدث دويا هائلا داخل الكيان الصهيوني، وهذا الامر ليس وحده الذي يسبب كل هذا الارباك داخل الكيان الصهيوني بل في كل مرة وفي كل عملية تبادل تظهر المقاومة شيئا ما مما يدل على قدرتها على اغاظة الكيان وعلى قهره وتذكرهم بأنهم هزموا وتذكرهم ايضا بالاسلحة التي غنمتها واستعرضت بها داخل غزة في عمليات التبادل التي تجري.

شاهد ايضا.. عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين في النصيرات وسط غزة

وقالت مراسلة احدى القنوات العبرية: لدينا مزيج من المشاعر لا يمكن التعبير عنها، فهناك كثير من الغضب، لقد اهملنا في السابع من اكتوبر والامر مستمر، وبعد اكثر من 500 يوم يعودون في النهاية في توابيت، هناك كثير من الاصوات في "اسرائيلط تختار الموت والانتقام، نحن في حالة حزن شديد على الارواح التي ازهقت ولن ترجع الينا.

مجرمون يعيشون حالة حزن وغضب على 4 قتلى صهاينة قتلهم جيش الاحتلال من الاسرى، لكن يتذكرون انهم هزموا في 7 اكتوبر وما تلاها بعد اكثر من 500 يوم، يتذكرون انهم الان يعيشون حالة غضب، لكن لا يمكن ان يرف لهم جف او ترمش لهم عين بعد كل هذا الاجرام الذي مورس بحق الشعب الفلسطيني في غزة، هذا هو المجرم الذي لا يأبه لدم الضحايا ولدم الشهداء في غزة لكنه الان يذرف دموع التماسيح على 4 قتلى صهاينة استلمهم من المقاومة جثثا.

قتلوا على يد المجرم نتنياهو وجيش الاحتلال.. 4 من الاسرى الصهاينة، ليس هذا فقط بل ان المقاومة ايضا اصرت على ان يشارك في عملية التبادل ايضا قادة من المقاومة الذين قال الاحتلال انه قتلهم، وهذا أيضا فيه رسالة قوة وتحدي للكيان الاسرائيلي. بل اكثر من ذلك ان هذا المشهد الذي صدم الاحتلال اخرج نتنياهو المجرم الذي خرج بكى ويتباكى أنه الآن يعيش حالة انفطار في القلب، لقد انفطر قلبه على الصهاينة الاربعة الذين استلمهم من المقاومة جثثا، لكن لم ينفطر قلبه على اكثر من 60 الف شهيد من الشعب الفلسطيني واكثر 100,000 جريح. نتنياهو المجرم يبكي ويتباكى ويدعو العالم لأن ينفطر قلبه ايضا على جثث 4 صهاينة أسرى...

شاهد الحلقة كاملة في الفيديو المرفق..