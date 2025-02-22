قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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إصابات بالإختناق جراء اقتحام قوات الإحتلال بلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة
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مصادر فلسطينية:مستوطنون يهاجمون تجمعات البدو بسهول جبع شرق القدس
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مدير إعلام الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى
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مديرإعلام الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى
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الصليب الأحمر يقول إن "إسرائيل" أبلغته بتأجيل افراج الأسرى حتى الـ 8 مساء
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إعلام العدو:تأخير اطلاق الأسرى الفلسطينيين حتى انعقاد الإجتماع الأمني اليوم
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إدارة السجون الإسرائيلية: لا إيعاز حتى الآن بالبدء باطلاق الاسرى الفلسطينيين
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رئيس برلمان ووزيرخارجية ايران يشاركان بتشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين
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مصادر فلسطينية: الاحتلال يؤخرتحريرالاسرى بعوفر الى 8 مساء بتوقيت القدس
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الرئيس اللبناني:استقرار الجنوب والحدود يتطلب انسحاب الاحتلال واعادة الاسرى